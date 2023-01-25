Российские врачи заявили о несоответствии зарплат установленному президентом уровню

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три четверти врачей заявили, что их зарплата не дошла до уровня, установленного Владимиром Путиным еще майскими указами 2012 года. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга Народного фронта, охватившего 25 тысяч респондентов, сообщает газета "Известия".

"75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов", – сообщил изданию начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

По его словам, результаты мониторинга подтверждают проблему нехватки врачей и медперсонала.

В издании напомнили, что указы президента предполагают, что заработок врачей должен был уже к 2018 году составить 200% от средней зарплаты по региону, а заработная плата младшего и среднего медперсонала должна равняться средней зарплате региона.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил изданию, что критерии указа Путина в отношении заработной платы для врачей были выполнены только в 50 регионах, по среднему медперсоналу – в 66.

По данным Росстата, за девять месяцев 2022 года, уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его – 19.

При этом в Минздраве "Известиям" заявили, что актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года будут доступны в середине апреля 2023 года. В ведомстве также заявили, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах "в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов".

Ранее сообщалось, что размер доплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения в России будет варьироваться от 4 до 18,5 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



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