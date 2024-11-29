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29 ноября, 22:15

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Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

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Один небольшой участок на 53-м километре Киевского шоссе поможет разгрузить две крупных магистрали. Об официальном открытии этого участка в своем телеграмм канале рассказал Сергей Собянин.

Теперь автомобилистам будет проще проехать по Киевскому шоссе и юго-западному сектору ЦКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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