Сергей Собянин в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о развитии города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин 4 декабря в прямом эфире ответит на актуальные вопросы о развитии Москвы. Горожане могут задать свои вопросы на специальной странице портала мэра и правительства столицы.

Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему. Также можно отправить мэру видеовопрос.

Телеканал Москва 24 в 20:00 проведет прямую трансляцию, в которой Собянин ответит на поступившие вопросы. Также ее можно увидеть на телеканале "ТВ Центр".

Между тем на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы поступило свыше 93 миллионов звонков с октября 2015 года. Чаще всего горожане хотят уточнить график работы и адреса центров госуслуг "Мои документы" и городских ведомств, получить информацию о выдаче и замене паспорта, проконсультироваться о получении госуслуг в электронном виде и прочее.