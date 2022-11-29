Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

Для безопасной работы всего газового хозяйства столицы постоянно внедряются новейшие цифровые технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, у АО "Мосгаз" есть несколько приоритетных проектов. Один из них – развитие системы газоснабжения в ТиНАО.

Экотопливо уже получают десятки тысяч квартир и сотни предприятий. Специалисты используют при прокладке сетей передовые отечественные технологии и системы контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.