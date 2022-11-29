Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 18:35

Город

Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Таганском районе

Собянин утвердил порядок предоставления спортивным объектам льгот по налогу на имущество

Новости часа: МИД РФ заявил послу Норвегии о недопустимости преследования россиян

Собянин анонсировал открытие после реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

До конца декабря в Москве откроется еще 19 центров "Московского долголетия"

Реставрация дома архитектора Мельникова начнется в Москве в 2023 году

Более 200 катков с искусственным льдом подготовили в Москве к зимнему сезону

Для безопасной работы всего газового хозяйства столицы постоянно внедряются новейшие цифровые технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, у АО "Мосгаз" есть несколько приоритетных проектов. Один из них – развитие системы газоснабжения в ТиНАО.

Экотопливо уже получают десятки тысяч квартир и сотни предприятий. Специалисты используют при прокладке сетей передовые отечественные технологии и системы контроля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика