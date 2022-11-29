29 ноября, 18:35Город
Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин
Для безопасной работы всего газового хозяйства столицы постоянно внедряются новейшие цифровые технологии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, у АО "Мосгаз" есть несколько приоритетных проектов. Один из них – развитие системы газоснабжения в ТиНАО.
Экотопливо уже получают десятки тысяч квартир и сотни предприятий. Специалисты используют при прокладке сетей передовые отечественные технологии и системы контроля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.