Дептранс назвал победителей онлайн-хакатона Фонда "Транспортные инновации Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стали известны победители онлайн-хакатона Фонда "Транспортные инновации Москвы". Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Среди них – представители НИТУ МИСиС, МИДиС, ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, а также ГБОУ школы №1158.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в мероприятии участвовало более 20 команд. Они на протяжении 41 часа решали актуальные задачи по созданию новых технологий для повышения комфорта поездок жителей столицы от подведомственных учреждений Дептранса.

Отличившиеся получили денежные призы, а также возможность сотрудничества с департаментом транспорта Москвы.

Ранее пассажиры столичного метро предложили переименовать сервис Face Pay в "Мордашку", "Распознайку" или "Опля!". Такие варианты для сервиса оплаты москвичи выбрали в рамках конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке. При этом в общей сложности было предложено около тысячи идей.

Уточнялось, что в ближайшее время будут определены 5 финалистов. За автора лучшего названия можно будет отдать голос на портале "Активный гражданин". Победитель получит 3 года бесплатных поездок в общественном транспорте по системе биометрической оплаты.



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