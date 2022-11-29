Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин утвердил порядок предоставления спортивным объектам льгот по налогу на имущество организаций, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В соответствии с законом Москвы от 8 июня 2022 года "О налоге на имущество организаций", ставка налога на имущество организаций для спортивных объектов снижается в 10 раз. Льгота будет действовать до конца 2026 года. Она рассчитана на объекты спорта площадью свыше восьми тысяч квадратных метров, включенные во Всероссийский реестр объектов спорта.

По предварительным данным, на сегодняшний день критериям предоставления льготы соответствуют около 30 стадионов и спорткомплексов, в том числе "Лужники", многофункциональный спортивный комплекс "Чкалов Арена", Международный центр самбо, Международный центр бокса и другие.

Реестр спортивных объектов – получателей налоговой льготы сформирует департамент экономической политики и развития Москвы на основании заявлений собственников.

Отмечается, что льгота позволит поддержать крупные спортивные объекты в условиях отмены многих международных соревнований и тем самым сохранить уникальную спортивную инфраструктуру столицы.

Ранее в Москве начал действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.



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