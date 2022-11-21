Дом-музей Островского в Москве отреставрируют к 200-летию драматурга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дом-музей Александра Островского на Малой Ордынке отремонтируют к 200-летию со дня рождения драматурга, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В этом доме Островский родился и провел первые годы своей жизни. По словам Сергуниной, в настоящее время в проекте реставрации особняка задействованы более 50 экспертов. После окончания работ ожидается, что данный объект с еще рядом зданий усадьбы войдет в состав современного выставочного комплекса.

В свою очередь, гендиректор Бахрушинского музея, филиалом которого является музей Островского, Кристина Трубинова подчеркнула, что перед специалистами стоит задача максимально сохранить исторический облик здания и поменять лишь поврежденные элементы.

"Наша новая экспозиция в доме-музее станет для посетителей порталом в эпоху Островского. К примеру, там можно будет увидеть героев его пьес благодаря иммерсивным форматам и медиаинсталляциям", – рассказала Трубинова.

Как уточнил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, специалисты не полностью переберут сруб дома, укрепят его и заменят отдельные венцы. Помимо этого, в зданиях усадьбы будут усилены фундаменты, стены и крыша. Также планируется восстановить окна и двери по имеющимся образцам. При этом все работы хотят закончить уже в 2023 году.

Ране стало известно, что в Москве отреставрируют памятник композитору Петру Ильичу Чайковскому на Большой Никитской улице. Уточнялось, что в 2023 году скульптуру планируется обследовать на предмет дефектов, а сами работы начнутся уже в 2024 году.

Сообщалось, что в ходе ремонта специалисты устранят трещины и сколы, восстановят недостающие элементы, очистят памятник и постамент, а затем покроют защитным составом.

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