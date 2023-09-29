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Новости

29 сентября, 13:30

Общество

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гостиницу в Москве впервые перевели на льготную ставку аренды по программе 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Более 33 тысяч пар поженились в Москве минувшим летом. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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