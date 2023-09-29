Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Гостиницу в Москве впервые перевели на льготную ставку аренды по программе 1 рубль за квадратный метр в год. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Более 33 тысяч пар поженились в Москве минувшим летом. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.