Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в России завод по производству батарей для электротранспорта начали строить в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Система-112" приняла почти 5 миллионов вызовов в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Аэроэкспресс" обновил автобусный парк на маршруте № 1195 от метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево. Это данные Дептранса.