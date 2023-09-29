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29 сентября, 12:30

Экономика

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейший в России завод по производству батарей для электротранспорта начали строить в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Система-112" приняла почти 5 миллионов вызовов в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Аэроэкспресс" обновил автобусный парк на маршруте № 1195 от метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево. Это данные Дептранса.

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