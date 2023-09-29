29 сентября, 11:45Экономика
В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин
Крупнейший в России завод по производству батарей для электротранспорта будет располагаться в Москве, на территории Красной Пахры. О начале строительства объявил Сергей Собянин.
Москва, "Росатом" и "КамАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию кластера электромобилестроения. Именно в Красной Пахре находится крупнейший в Европе электробусный парк.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.