Собянин утвердил стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Московские медики получат выплаты за участие в вакцинации. Постановление подписал Сергей Собянин.

За каждого жителя от 18 до 60 лет, получившего прививку, врачи и медсестры получат по 200 рублей. А за вакцинированного старше 60 лет выплата составит 400 рублей.

Эта мера должна ускорить вакцинацию и ревакцинацию горожан, и, прежде всего, пожилых людей, которые находятся в группе риска.

На сегодняшний день первым компонентом привились уже 5 миллионов жителей Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.