Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

В Москве проходит клиническую проверку система искусственного интеллекта для диагностики инсульта и отбора пациентов на операции. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как работает алгоритм.

По словам мэра, эту систему создали врачи клиники имени Давыдовского. Она встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости операции, например, при ишемическом инсульте, а также предлагает оптимальную тактику лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.