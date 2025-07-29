29 июля, 17:30Мэр Москвы
Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта
В Москве проходит клиническую проверку система искусственного интеллекта для диагностики инсульта и отбора пациентов на операции. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как работает алгоритм.
По словам мэра, эту систему создали врачи клиники имени Давыдовского. Она встраивается в локальный цифровой контур стационара и помогает быстро и точно принимать решение о необходимости операции, например, при ишемическом инсульте, а также предлагает оптимальную тактику лечения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.