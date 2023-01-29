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29 января, 22:30

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Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

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Культурно-досуговый центр появится на улице Грина в районе Северное Бутово в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Планируется, что он станет передовой площадкой для творческого развития москвичей.

В центре будет три зоны – зрелищная, клубная и административная. В первой будут проходить спектакли, концерты и кинопоказы. А в клубной организуют кружки и студи по интересам. Также там откроют студию раннего развития детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
мэр МосквыгородвидеоМаксим Селиков
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