Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове в 2024 году

Культурно-досуговый центр появится на улице Грина в районе Северное Бутово в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин. Планируется, что он станет передовой площадкой для творческого развития москвичей.

В центре будет три зоны – зрелищная, клубная и административная. В первой будут проходить спектакли, концерты и кинопоказы. А в клубной организуют кружки и студи по интересам. Также там откроют студию раннего развития детей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.