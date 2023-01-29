Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

Культурно-досуговый центр появится на улице Грина в районе Северное Бутово в 2024 году. Планируется, что он станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В центре предусмотрят три зоны: зрелищную, клубную и административную. В первой будут проходить спектакли, концерты и кинопоказы. А в клубной организуют кружки и студии по интересам.

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