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Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра в Северном Бутове

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Культурно-досуговый центр появится на улице Грина в районе Северное Бутово в 2024 году. Планируется, что он станет передовой площадкой для творческого развития москвичей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В центре предусмотрят три зоны: зрелищную, клубную и административную. В первой будут проходить спектакли, концерты и кинопоказы. А в клубной организуют кружки и студии по интересам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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мэр МосквыгородвидеоЕлизавета Якушева
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