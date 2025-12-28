Сергей Собянин рассказал о чемпионате "Абилимпикс" для людей с особенностями здоровья

Почти 700 москвичей с инвалидностью нашли работу в этом году благодаря участию в чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс". Как сообщил Сергей Собянин, конкурс является отличной площадкой для старта и развития карьеры.

Участники получают необходимые навыки, проходят дополнительную подготовку и знакомятся с работодателями, которые готовы пригласить их на стажировку или постоянную работу. В Москве более 200 компаний являются партнерами движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.