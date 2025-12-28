Сергей Собянин рассказал, куда можно обратиться за помощью в новогодние праздники

В новогодние каникулы для москвичей круглосуточно будут работать горячие линии городских служб. Как сообщил Сергей Собянин, операторы и голосовой помощник предоставят информацию о госуслугах, расписании общественного транспорта, режиме работы парковок, помогут записаться к врачу.

Будут доступны справочная служба правительства Москвы, диспетчерский центр, медицинская справочная, контакт-центр "Московский транспорт" и круглосуточная линия для владельцев домашних животных. Также сотни сервисов можно найти онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.