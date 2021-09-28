Собянин утвердил проект реконструкции 4 пешеходных переходов через Новодачное шоссе

У трех станций МЦД-1 появятся пешеходные переходы. Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Долгопрудная, Новодачная и Марк, расположенных на севере Москвы.

Три существующих перехода через Новодачное шоссе будут продлены и дойдут до станций. Еще один построят у пересечения шоссе с Проектируемым проездом № 1219.

Также в этом районе будут реконструированы улицы и дороги, появятся новые остановки общественного транспорта, площадки для парковок и проката велосипедов.

Кроме того, вдоль Долгопрудненского и Новодачного шоссе построят два километра велодорожек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.