Собянин встретился с призерами чемпионатов WorldSkills по профилю "Дошкольное воспитание"

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольной, где встретился с будущими воспитателями – призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".
"Детские сады посещают почти 500 тысяч московских детишек. Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что важно не только строить новые здания для детских садов, но и создавать домашнюю уютную атмосферу для детей руками воспитателей и нянь.
Мэр поздравил воспитателей детских дошкольных учреждений с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, удачи и успехов в работе. Также он выразил благодарность призерам чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".
С 2011 года в Москве построили 321 детский сад. 1 сентября впервые открыли свои двери девять новых детских садов на 2 045 мест. В планах на 2021–2023 годы – еще несколько десятков детских садов, в основном в кварталах массовой застройки.
Более 150 школ на 1 709 дошкольных групп реализует проект "Дошкольное пространство без границ". За счет использования мобильных перегородок групповая в считаные минуты трансформируется в спальню, игровую или комнату для проведения занятий в зависимости от расписания на день.
Новый детский сад на Вольной улице находится в трехэтажном здании. Он рассчитан на 205 малышей. Детский сад войдет в состав городской школы № 1362 и откроется до конца осени.
В 2021–2022 учебном году в детские сады пошли более 430 тысяч малышей. По сравнению с 2010 годом контингент воспитанников детских садов вырос в 1,5 раза. Обучение и присмотр за детьми осуществляют порядка 30 тысяч воспитателей.
Ранее Собянин открыл новое здание школы № 338 на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, а в настоящее время в нее зачислено 500 учеников. Как отметил мэр, здание оснащено всем необходимым: спортивными и актовым залами, современными лабораториями, медиаклассами.
Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1 100 учеников
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