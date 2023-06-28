Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

На юго-востоке столицы приводят в порядок Марьинские пруды. Благоустройство проводят по поручению Сергея Собянина.

Водоемы уже очистили от иловых отложений. Теперь там укрепляют берега и преображают территорию вокруг. У этих прудов не только декоративная функция, они являются частью системы водоотведения и защищают район от подтоплений.

Каскад 16 искусственных прудов-регуляторов площадью 30 гектаров является визитной карточкой Марьина и популярным местом отдыха жителей района. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.