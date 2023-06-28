Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объекты общественно-делового и производственного назначения появятся на месте нежилого долгостроя в районе Северном. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что планируется реорганизовать территорию между улицей Академика Флерова, Дмитровским и Долгопрудненским шоссе. Ее площадь – 5,15 гектара. Градостроительный потенциал участка при этом составляет более 146 тысяч квадратных метров, в проект инвестировано 12,1 миллиарда рублей.



По программе комплексного развития территорий, заявил мэр, специалисты построят здесь физкультурно-оздоровительный комплекс, технопарк и другие объекты. В результате появится около 3 тысяч рабочих мест, заключил он.

Ранее Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Он отметил, что около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек.

До этого столичные власти решили комплексно развивать территории бывших промзон Выхино, Донские улицы, Медведково, Соколиная Гора и Черемушки. По мнению градоначальника, в бывшей промзоне Выхино работу смогут найти около 700 человек.

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий