Собянин принял решение о комплексном развитии участков пяти бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти решили комплексно развивать территории бывших промзон Выхино, Донские улицы, Медведково, Соколиная Гора и Черемушки, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории устаревших объектов нежилой застройки появятся современные кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации. Градостроительный потенциал участков составляет свыше 1,5 миллиона "квадратов", в том числе более 880 тысяч квадратных метров жилой и 620 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки.

"Рядом с новостройками будет необходимая для комфорта горожан инфраструктура: детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, банки, кафе и магазины. На территориях бывших промзон появятся свыше 17 тысяч новых рабочих мест", – поделился мэр.

Собянин добавил, что в бывшей промзоне Выхино работу смогут найти около 700 человек, в промзоне Донские улицы – почти 420 человек. После реорганизации Медведково трудоустроиться смогут более 11,5 тысячи человек, а Соколиной Горы и Черемушек – 4,2 тысячи человек и около 270 человек соответственно.

На данный момент, продолжил градоначальник, одобрены и находятся на стадии реализации 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 гектара.

Ранее стало известно, что Москва назначила оператора для реорганизации участка промзоны Калибр общей площадью 9,01 гектара в Останкинском районе. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, объем вложений в развитие территории оценивается в 13 миллиардов рублей.

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