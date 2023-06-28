Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок Троицкой линии метро позволит москвичам экономить на поездках в среднем до 30 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Билеты на "Кремлевский балет" получат участники отмененного Всероссийского выпускного. Об этом заявил Кремлевский дворец.