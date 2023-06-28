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11:30

Общество

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Новости часа: новый участок Троицкой линии метро позволит сэкономить на поездках до 30 мин

Собянин заявил, что на месте нежилого долгостроя в районе Северном появятся новые объекты

Собянин утвердил проект планировки Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Сергей Собянин сообщил о запуске новой нейросети для выявления признаков заболеваний по КТ

Собянин сообщил, что на юго-востоке столицы проложат новую магистраль

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Новости часа: Путин отметил четкую работу силовиков во время мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый участок Троицкой линии метро позволит москвичам экономить на поездках в среднем до 30 минут. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Билеты на "Кремлевский балет" получат участники отмененного Всероссийского выпускного. Об этом заявил Кремлевский дворец.

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