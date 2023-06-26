Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисова

Город назначил оператора для реорганизации участка промзоны Калибр общей площадью 9,01 гектара в Останкинском районе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Им займется Московский фонд реновации жилой застройки. Он должен возвести здесь более 114 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем вложений в развитие территории оценивается в 13 миллиардов рублей.

Сейчас на участке расположены автосервисы и неиспользуемые склады. После реорганизации площадки появится благоустроенный квартал со всей необходимой инфраструктурой. По словам Ефимова, реализация проекта даст городу около 900 новых рабочих мест.

За пять лет на участке в Останкинском районе построят 88 тысяч квадратных метров жилой и более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также оператор построит детский сад на 180 воспитанников, спортивный комплекс общей площадью более 8,5 тысячи "квадратов", магазины, кафе и офисные центры.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков построят четыре миллиона "квадратов" недвижимости по программе реновации. На данном этапе Москва занимается реализацией 188 проектов КРТ.

Более 400 га бывших промзон планируют преобразить в девяти округах Москвы