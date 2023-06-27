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15:28

Политика

Костяк руководства Минобороны должен формироваться из тех, кто участвует в СВО – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Костяк руководства Вооруженных сил РФ должен формироваться из тех, кто участвует в специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

Он пояснил, что он должен состоять из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, в том числе в авиационной ее части.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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