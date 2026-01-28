Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Москва вошла в тройку самых освещенных мегаполисов мира. Об этом сообщил Сергей Собянин. При этом рост электропотребления сдерживается за счет энергосберегающих технологий.

В прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила около 100 объектов, включая фасад Большой спортивной арены в "Лужниках". В текущем году планируется установить 26 тысяч уличных светильников и подсветить 139 новых объектов.

