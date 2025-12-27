Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что работа спасателей – важный и тяжелый труд, который требует мастерства, смелости и больших физических и моральных сил.

Он добавил, что Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности людей не только в России, но и среди мировых мегаполисов. Мэр поблагодарил сотрудников и ветеранов МЧС за высокий профессионализм, мужество и огромный вклад в развитие спасательного дела столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.