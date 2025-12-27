Форма поиска по сайту

27 декабря, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником

Собянин: на Петровско-Разумовской появилась пересадка между МЦД-1 и МЦД-3

"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Собянин поздравил коллектив ГКБ имени Кончаловского с 60-летием больницы

Собянин: регулярными речными маршрутами воспользовались более 3 млн пассажиров

Собянин: проезд на наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Собянин: в ЮВАО завершили 58 проектов по улучшению дорожного движения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 декабря

Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Алентовой

Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что работа спасателей – важный и тяжелый труд, который требует мастерства, смелости и больших физических и моральных сил.

Он добавил, что Москва занимает лидирующие позиции по уровню противопожарной защищенности людей не только в России, но и среди мировых мегаполисов. Мэр поблагодарил сотрудников и ветеранов МЧС за высокий профессионализм, мужество и огромный вклад в развитие спасательного дела столицы.

мэр МосквыбезопасностьгородвидеоМаксим Шаманин

