Собянин объявил о продлении МЦД в соседние с Москвой регионы

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области, рассказал Сергей Собянин в рамках "Российской энергетической недели".

По словам мэра, для реализации потребуется задействовать серьезные энергоресурсы. Более того, выход из Москвы – присоединение к высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – это тоже большой проект, который требует значительный объем энергоресурсов, добавил Собянин.

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