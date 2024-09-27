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27 сентября, 18:15

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Собянин объявил о продлении МЦД в соседние с Москвой регионы

Собянин объявил о продлении МЦД в соседние с Москвой регионы

Собянин: МЦД продлят в соседние с Москвой регионы

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Московские центральные диаметры (МЦД) продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области, рассказал Сергей Собянин в рамках "Российской энергетической недели".

По словам мэра, для реализации потребуется задействовать серьезные энергоресурсы. Более того, выход из Москвы – присоединение к высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург – это тоже большой проект, который требует значительный объем энергоресурсов, добавил Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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