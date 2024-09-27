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Новости

Новости

27 сентября, 06:30

Город

Столичные парки подготовили развлекательную программу в выходные

Столичные парки подготовили развлекательную программу в выходные

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Большая программа запланирована с 28 по 29 февраля в столичных парках. В саду Эрмитаж 28 сентября пройдет фестиваль с особенной осенней атмосферой. Гостей ждут медитации с тибетскими чашами, квизы и музыкальная программа.

Мероприятие с похожей тематикой состоится и в саду имени Баумана. Там же можно будет принять участие в какао-церемонии.

В парке Фили все выходные будет проходить квартирник. В программе иммерсивный спектакль и камерный музыкальный концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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