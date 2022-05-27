Собянин провел личный прием граждан по поручению президента РФ

Более 200 школьных территорий благоустроят в Москве в этом году. Программу запустили по просьбам родителей. Об этом рассказал Сергей Собянин во время проведения личного приема граждан по поручению президента.

Мэр отметил, что многие школьные дворы и морально, и физически устарели – это нужно исправлять. Один из вопросов как раз касался окончания работ на территории школы № 1288 в Хорошевском районе. Сергей Собянин пообещал, что к началу учебного года все должны доделать.

Еще одна тема, которую поднимали на приеме, касается добровольцев. Москвичка Нина Бакакина попросила наградить волонтеров знаками отличия. В столице есть центр "Мосволонтер", создали его 8 лет назад. С тех пор 767 тысяч москвичей участвуют в волонтерской деятельности, в том числе подростки. Они собирают гуманитарную помощь, сортируют ее, а также участвуют в городских событиях, как помощники организаторов и самих москвичей.

Вопросы на приеме касались многих сфер, в том числе, досуга в городе. Тимофей Мазурчук попросили организовать в столице фестиваль, посвященный раскрытию туристического потенциала России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.