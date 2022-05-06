На территории больницы в Коммунарке ведется строительство корпуса лучевой терапии

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории больницы в Коммунарке строится корпус лучевой терапии, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания", – рассказал заммэра.

Бочкарев уточнил, что здание переменной этажности общей площадью 10,5 тысячи квадратных метров будет рассчитано на 50 коек. Корпус оснастят современным оборудованием, которое позволит врачам подбирать и проводить наиболее эффективное лечение.

"Строительство корпуса лучевой терапии – важный шаг в развитии онкологической службы", – добавил он.

Ранее Бочкарев рассказал, что детский корпус больницы в Коммунарке построен более чем наполовину. Он уточнил, что на объекте полностью готовы конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Корпус общей площадью более 24 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек.