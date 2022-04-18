Бочкарев: строительство скоропомощного стационара ГКБ имени Буянова завершено на 37%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство скоропомощного стационара городской клинической больницы имени Буянова завершено на 37%, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что специалисты завершили возведение основных конструкций комплекса.

"Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы", – рассказал Бочкарев.

По словам заместителя мэра, комплекс площадью 15,1 тысячи квадратных метров будет иметь пропускную способность до 200 пациентов в сутки. Для въезда машин скорой помощи будет организован отапливаемый тамбур.

В комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что месторасположение скоропомощного пункта выбирается специально для охвата большей части города и сокращения времени движения машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского на 66%. По словам Андрея Бочкарева, к настоящему времени готов конструктив здания.

