Бочкарев: строительство скоропомощного стационара ГКБ имени Буянова завершено на 37%

11:13
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство скоропомощного стационара городской клинической больницы имени Буянова завершено на 37%, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что специалисты завершили возведение основных конструкций комплекса.
"Сегодня продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также внутренних и наружных инженерных систем. Идут отделочные и фасадные работы", – рассказал Бочкарев.
По словам заместителя мэра, комплекс площадью 15,1 тысячи квадратных метров будет иметь пропускную способность до 200 пациентов в сутки. Для въезда машин скорой помощи будет организован отапливаемый тамбур.
В комплексе градостроительной политики и строительства отметили, что месторасположение скоропомощного пункта выбирается специально для охвата большей части города и сокращения времени движения машин скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского на 66%. По словам Андрея Бочкарева, к настоящему времени готов конструктив здания.
"Это наш город": в пяти московских больницах строят скоропомощные комплексы
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