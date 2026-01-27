Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам мэра, подвиг защитников и жителей осажденного города остается символом героизма и сплоченности. Собянин подчеркнул, что память о снятии блокады Ленинграда передается в рассказах о Дороге жизни и Невском пятачке, а также в звуке метронома и Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

