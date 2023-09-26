Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти пять тысяч человек заболели COVID-19 в Москве за неделю. Это данные портала "Стопкоронавирус.рф".

В московскую "Академию инноваторов" поступили заявки более чем из 100 городов России. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.