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26 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi в Москве

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о росте инвестиций в экономику Москвы

Новости часа: количество точек городского Wi-Fi в Москве достигло почти 25 тысяч

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Сергей Собянин: инвестиции в экономику Москвы увеличились на 5%

Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства парка имени 40-летия ВЛКСМ

Новости часа: более 150 домов расселили в Москве в рамках реновации с начала 2023 года

Собянин и Краснов открыли Кубок генпрокурора России по стрельбе из лука

Новости часа: Собянин рассказал о столичных компаниях, занимающихся выпуском техники

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная сеть Wi-Fi стала одной из крупнейших в мире. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти пять тысяч человек заболели COVID-19 в Москве за неделю. Это данные портала "Стопкоронавирус.рф".

В московскую "Академию инноваторов" поступили заявки более чем из 100 городов России. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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