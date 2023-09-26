Москвичей предупредили о заморозках в ближайшие две ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Заморозки прогнозируются в ближайшие две ночи в столичном регионе. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус написал в своем телеграм-канале.

Синоптик также добавил, что минувшей ночью в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температурный минимум составил 6,9 градуса. Столбики термометров других столичных метеостанций показывали 5–11 градусов. В ТиНАО минимальная температура воздуха составила 2,2 градуса.

По данным Леуса, на территории Московской области холоднее всего было в Черустях – 0,6 градуса. Похожие температуры, уточнил он, наблюдались и в соседних регионах.

Отмечается, что заморозки местами зафиксированы в Тверской и Новгородской областях. Так, в городе Холм Новгородской области минимум составил минус 3,1 градуса.

Ранее москвичей предупредили о тумане утром во вторник, 26 сентября. По словам синоптиков, видимость на дорогах составит 200–700 метров.

Также 26 сентября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 17 до 19 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Туман накрыл столичный регион утром 26 сентября