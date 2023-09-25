Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 26 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей предупредили о тумане ночью и утром 26 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По словам синоптиков, видимость на дорогах составит 200–700 метров.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – сказано в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с 25 сентября в Москве будет высокое атмосферное давление. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Уже завтра, 26 сентября, давление будет самое высокое – 761 миллиметр ртутного столба.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 26 сентября