Всероссийская школьная футбольная лига РФС стартовала в Москве

В Москве стартовали первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС. Фестиваль в рамках этого турнира начался в "Лужниках". Он собрал более тысячи 200 участников от Калининграда до Сахалина.

Всего приехали 96 команд из 65 регионов. Для них организуют экскурсии и встречи с легендарными футболистами. А сами соревнования будут состоять из шести турниров среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах.

Школьная футбольная лига – это только один из элементов масштабного проекта "Футбол в школе". Также в него входят футбольные уроки физкультуры и организация секций по этому виду спорта в школах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.