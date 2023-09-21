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21 сентября, 15:00

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Всероссийская школьная футбольная лига РФС стартовала в Москве

Всероссийская школьная футбольная лига РФС стартовала в Москве

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В Москве стартовали первые всероссийские соревнования Школьной футбольной лиги РФС. Фестиваль в рамках этого турнира начался в "Лужниках". Он собрал более тысячи 200 участников от Калининграда до Сахалина.

Всего приехали 96 команд из 65 регионов. Для них организуют экскурсии и встречи с легендарными футболистами. А сами соревнования будут состоять из шести турниров среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах.

Школьная футбольная лига – это только один из элементов масштабного проекта "Футбол в школе". Также в него входят футбольные уроки физкультуры и организация секций по этому виду спорта в школах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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