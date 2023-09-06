"Мой район. Обратная связь": капремонт завершили в Ледовом дворце "Крылатское"

В Крылатском завершился капитальный ремонт в одноименном Ледовом дворце. Это первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной. Во время пандемии весь комплекс оперативно переоборудовали в резервный госпиталь. После улучшения эпидемиологической ситуации приняли решение восстановить комплекс и вернуть его спортсменам и зрителям.

В здании провели дезинфекцию, демонтировали медицинское оборудование. Кроме того, заменили систему намораживания льда, покрасили и отремонтировали трибуны, заменили асфальт на территории и привели в порядок газон.

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