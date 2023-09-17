Участница Московского марафона упала в обморок на финише и была госпитализирована

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участница Московского марафона потеряла сознание после финиша. Дежурившие врачи скорой помощи оказали ей медпомощь и доставили в Первую городскую больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Бегового сообщества.

Женщина потеряла сознание, пробежав всю дистанцию Московского марафона. Оказалось, что она находилась в состоянии клинической смерти, но врачам удалось ее реанимировать. Ее доставили в реанимацию ближайшей больницы.

"Одна из участниц забега на 10 километров потеряла сознание после финиша. Врачами скорой помощи, которая дежурила на месте, участнице была оказана срочная квалифицированная медицинская помощь, по показаниям участница доставлена в Первую городскую больницу", – рассказали в пресс-службе Бегового сообщества.

Ранее сообщалось, что в этом году был установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных участников Московского марафона. На дистанцию вышли 38 тысяч человек. Участникам предстояло преодолеть одну из двух дистанций – 42,5 километра и 10 километров.



