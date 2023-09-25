Собянин принял участие в открытии II Кубка генпрокурора России по стрельбе из лука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Открытие II Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора РФ состоялось в "Лужниках". В торжественной церемонии приняли участие Сергей Собянин и генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"В Москве проходит много соревнований, и в год – порядка 70 мероприятий, посвященных стрельбе из лука. Но замечательная традиция, которая родилась недавно, – это соревнования на Кубок генерального прокурора, конечно, занимает особое место", – отметил градоначальник.

Организаторами мероприятия выступают Генпрокуратура РФ, российское министерство спорта, а также столичный департамент спорта и Российская федерация стрельбы из лука.

Мэр Москвы выразил благодарность генпрокурору и поздравил всех участников с началом состязаний. Собянин подчеркнул, что все спортсмены проявляют целеустремленность, а также отличаются особой меткостью и точностью.

Он обратил внимание, что мастера по стрельбе из лука приехали в Москву для участия в соревнованиях из самых дальних уголков России.

Сам Краснов, обратившись к спортсменам, сделал акцент на том, что состязания проводятся с целью популяризации этого уникального и древнего вида спорта. Он выразил надежду на то, что поклонников стрельбы из лука станет еще больше после проведения соревнований.

"Хотел бы вам пожелать правильных направлений, удачи, и чтобы рука не дрогнула. Победят сильнейшие", – добавил он.

Всего в состязаниях с 25 по 28 сентября примут участие 400 спортсменов – юноши и девушки (до 18 лет), юниоры и юниорки (до 21 года) из 41 региона России.

Личные и командные соревнования проходят в двух дисциплинах – "классический лук" и "блочный лук" (дистанции 70, 60 и 50 метров).

В настоящее время в столице этим видом спорта занимаются свыше 5 тысяч человек. Город старается создать для этого необходимые условия. Так, в Москве оборудовали 35 специальных зон для тренировок по стрельбе из лука.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи студентов московских вузов и колледжей станут участниками спартакиады "Моспром-2023". Они будут бороться в 12 видах спорта. Среди них – представители 18 вузов и студенты из 27 колледжей, для которых в этом сезоне создали отдельную лигу.

Команды будут принимать участие в спартакиаде пятый год подряд. Мероприятие предполагает соревнования по легкой атлетике, плаванию, хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, шахматам, тэг-регби и киберспорту.



Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице