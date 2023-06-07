Московских таксистов обяжут проходить аттестацию на знание расположения объектов в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская городская дума приняла закон о деятельности легкового такси, который обяжет водителей проходить аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия и органов государственной власти в Москве, заявил председатель МГД Алексей Шапошников.

"Принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа. Кроме этого, устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю", – сказал он.

По словам Шапошникова, также таксисты будут обязаны знать расположение столичных медорганизаций, объектов образования, спорта, органов местного самоуправления и путей подъезда к ним. Водителей обяжут выучить действия, которые необходимо предпринимать при введении режима чрезвычайной ситуации в городе.

Закон "О легковом такси в городе Москве" заменит действующий городской закон в связи с изменениями федерального законодательства, отметил председатель.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что обновленный закон города Москвы "О легковом такси в городе Москве" полностью соответствует положениям федерального законодательства и вступит в силу одновременно с основным федеральным законом уже 1 сентября 2023 года", – резюмировал Шапошников.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который устанавливает особенности организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Закон вводит понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси".

Отмечалось, что федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.



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