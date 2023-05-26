Резиденты "Технополиса "Москва" создали около 2 тыс рабочих мест в 2022 году – Собянин

Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" за 2022 год создали около двух тысяч новых рабочих мест. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.



Лидерами по этому показателю стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Они выпускают более 50% всей продукции, производимой на территории ОЭЗ.

Искать квалифицированных работников предприятиям помогают городские власти. Для этого в городе запустили проект "ТехноРабота". Всего в особой экономической зоне на 200 предприятий работают более 13,5 тысячи человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.