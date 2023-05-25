Собянин рассказал о ходе строительства первого участка Троицкой линии метро

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Станция "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро будет готова уже в следующем году. Об этом Сергей Собянин рассказал во время осмотра хода строительства.

"Работаем над главным пусковым комплексом 2024 года в области метростроения. Это линия от "Коммунарки" до "ЗИЛ" – 25 километров, 11 станций. Сложнейший комплекс, который необходимо завершить одномоментно на всех 11 станциях и запустить одновременно. Один из самых крупнейших пусков в истории метрополитена, который запускается таким большим одновременно куском", – поделился градоначальник.

По словам мэра, для запуска линии на всех станциях следует организовать интенсивную работу. Рядом с отправным пунктом "Университет дружбы народов" находится множество образовательных и научных учреждений. Собянин выразил уверенность, что транспортная доступность для их посетителей значительно улучшится с вводом новой станции.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АО "УРСТ" Сергей Григоркевич доложил градоначальнику, что на данный момент готовность станции "Университет дружбы народов" оценивается в 74%. При этом основные основные конструкции готовы на 99%, архитектурно-отделочные работы – на 58%, инженерные сети – на 25%.

По словам Григоркевича, все мероприятия осуществляются по графику. Сейчас специалисты приступили к благоустройству близлежащей территории. Вместе с этим Собянин поручил закончить эти мероприятия за лето. При этом он заявил, что пуск всей линии запланирован на осенне-зимний период.

Станция "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро находится вдоль улицы Академика Опарина на пересечении с улицей Миклухо-Маклая.

В апреле заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на будущей станции "Генерала Тюленева" к финалу подходят монолитные работы. Готовность, по его словам, превышает 90%. Отмечалось, что работники почти создали там рельсовое полотно.