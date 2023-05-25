Собянин утвердил проект комплексного развития участка в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок в Южнопортовом районе Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Сергей Собянин рассказал о принятом решении в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет о неэффективно используемом участке по адресу Волгоградский проспект, владение 32. Его площадь составляет около 16 гектаров.

"Вместо устаревших складов появятся предприятия легкой и электронной промышленности, торговый центр, кафе, отделения банков и офисы. Будет создано больше 6,5 тысячи рабочих мест", – говорится в публикации мэра столицы.

Градоначальник также добавил, что в настоящее время в городе 30 активных проектов комплексного развития территорий общей площадью 406,4 гектара.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Тушино на северо-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В этот проект планируется вложить 124 миллиарда рублей. Там построят 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

На участке возведут 550 тысяч квадратных метров общественно-деловой, производственной и социальной недвижимости, в том числе две школы, два детских сада, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще столько же будет занимать современное жилье.

