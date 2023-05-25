В Совбезе заявили, что Запад отговаривал представителей стран Африки ехать в Россию

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США и некоторые другие страны Запада пытались отговорить представителей стран Африки от поездки в РФ на саммит Россия–Африка и международную встречу по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Он отметил, что провел в ходе международной встречи по безопасности 42 встречи под эгидой Совбеза. Особенно много, по словам политика, он встречался с коллегами из Африки.

"С кем мы общались, сказали: "А вот когда мы собирались к вам поехать, то нам говорили представители США, некоторых других западных стран: "Этого делать не надо, не надо ехать не только на эту встречу, но и не надо ехать на саммит Россия–Африка", – рассказал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что участники конференции по безопасности сочли серьезной угрозой для мирового сообщества попытки возрождения нацизма и неоколониализма. Уточняется, что участниками конференции стали члены 112 делегаций. Они прибыли на мероприятие из 101 страны.

До этого секретарь Совбеза сообщил о разрушении Западом базовых норм и ценностей. На фоне этого он призвал другие государства объединить усилия, чтобы добиться неделимой и единой архитектуры международной безопасности.