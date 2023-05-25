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17:31

Политика

Патрушев заявил, что участники встречи по безопасности назвали нацизм угрозой миру

Фото: kremlin.ru

Участники конференции по безопасности сочли серьезной угрозой для мирового сообщества попытки возрождения нацизма и неоколониализма. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Серьезной проблемой безопасности человечества названы попытки возрождения в целом ряде государств нацизма и фашизма, а также политики неоколониализма", – цитирует политика ТАСС.

Участниками конференции стали члены 112 делегаций. Они прибыли на мероприятие из 101 страны.

До этого Патрушев заявил о разрушении Западом базовых норм и ценностей. На фоне этого он призвал другие государства объединить усилия, чтобы добиться неделимой и единой архитектуры международной безопасности.

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