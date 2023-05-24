Нарышкин посоветовал англосаксам убраться "к своему приятелю дьяволу"

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Англосаксам следует заняться внутренними делами, а лучше убираться к их "старому приятелю, к дьяволу". Так директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке.

"Анголсаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами, а еще лучше – убираться к их старому приятелю, к дьяволу", – цитирует его ТАСС.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев напомнил о некоторых случаях в истории, когда англосаксы "нагло использовали силовые методы для достижения своих интересов и сохранения доминирования в мире".

В этой связи политик в качестве примера привел действия американской стороны после Второй мировой войны. По словам Патрушева, США осуществили бомбардировки более 30 государств мира.