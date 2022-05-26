Собянин заявил, что столица поддержит бывшие рестораны McDonald’s

Москва поддержит бывшие рестораны McDonald’s, которые возобновят работу под новым брендом. При этом меню останется прежним, сообщил Сергей Собянин.

Новый российский владелец сохранит и сеть точек быстрого питания, и сотрудников. Не пострадают и стандарты обслуживания.

Когда вернется любимый фастфуд? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.