В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве за сутки госпитализировали 137 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 75 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Выписаны из московских больниц 359 человек. С начала пандемии от инфекции в Москве вылечились более 2,5 миллиона человек.

За сутки выявили 370 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 17 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые сегодня не видят рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в РФ, поскольку большинство граждан уже переболели. При этом она не исключила возможный подъем к осени 2022 года.

