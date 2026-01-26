Собянин: первый ЖК по реновации передали под заселение в Савеловском районе

Первый жилой комплекс по программе реновации передали под заселение в Савеловском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Новый дом построен на 2-й Хуторской улице по индивидуальному проекту. Он состоит из 3 зданий разной этажности и включает 517 квартир, из которых 13 оборудованы для проживания людей с инвалидностью.

Входные группы оформлены витражным остеклением. Дом подключен к индивидуальному тепловому пункту и оснащен автоматизированной системой учета потребления энергоресурсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.