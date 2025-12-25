Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

В преддверии новогодних праздников в Москве открыли еще 12 обновленных поликлиник. О развитии столичного здравоохранения Сергей Собянин рассказал на ежегодном отчете в Мосгордуме.

В этом году в городе полностью завершили модернизацию амбулаторного звена, реконструировав и построив свыше 340 поликлиник. Как подчеркнул мэр, город ставит цель создать лучшую в мире систему массового и доступного здравоохранения.

