25 декабря, 07:45Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник
В преддверии новогодних праздников в Москве открыли еще 12 обновленных поликлиник. О развитии столичного здравоохранения Сергей Собянин рассказал на ежегодном отчете в Мосгордуме.
В этом году в городе полностью завершили модернизацию амбулаторного звена, реконструировав и построив свыше 340 поликлиник. Как подчеркнул мэр, город ставит цель создать лучшую в мире систему массового и доступного здравоохранения.
